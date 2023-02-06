Магнітуда 4,5: у Румунії вночі стався землетрус, поштовхи зафіксували і в сусідній Молдові

ЗЕМЛЕТРУС У РУМУНІЇ

Епіцентром катаклізму стала сейсмічно активна зона Вранча.

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Перший поштовх силою 4,5 бали за шкалою Ріхтера стався о 3:26 на глибині 23 км. Його зафіксували поблизу міст Плоешть, Браїла, Брашов та Галац. За ним послідували ще три підземні поштовхи магнітудою 2,6, 2,9 та 2,7 бали. Про це повідомив румунський Національний інститут фізики Землі (INCDFP).

Землетрус також зафіксував Інститут геології та сейсмології Молдови, передає Newsmaker.

Мешканці півдня України землетрус не відчули.

За інформацією генерального директора INCDFP Костянтина Іонеску, землетрус у Румунії не пов'язаний із турецьким.

«Це збіг. Зв'язку між двома поверхневими сейсмічними зонами в Румунії та Туреччині немає», — сказав він Digi24.

🔻Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.