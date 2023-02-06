«Медалі крові, смерті та сліз»: Усик виступив проти участі спортсменів з РФ та Білорусі на Олімпіаді-2024

Олімпіада-2024

Український боксер Олександр Усик закликав президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха не допускати росіян та білорусів до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Реклама Читати продовження

«Пане Бах, хочу звернутися саме до вас. Я український спортсмен, олімпійський чемпіон 2012 року з боксу, чинний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик. Ви хочете дозволити російським спортсменам виступати на міжнародних змаганнях. Російська армія прийшла на нашу землю, вбиває мирне населення, вбиває спортсменів, вбиває тренерів, руйнує спортивні майданчики та зали. Ті російські спортсмени, які будуть здобувати нагороди на міжнародних змаганнях, ті нагороди будуть крові, смерті і сліз», — наголосив Усик у Instagram.

► Читайте також: Країни Балтії та Польща виступають проти участі спортсменів з РФ та Білорусі у Олімпіаді-2024

Він також побажав президенту МОК «мирного неба над вами, міцного здоров’я та щастя».

Зазначимо, 25 січня Міжнародний олімпійський комітет повідомив про готовність повернути спортсменів з РФ та Білорусі до міжнародних змагань, але в нейтральному статусі та тільки тих, хто не підтримав війну в Україні.

🔻3 лютого заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський заявив, що Польщі треба бойкотувати Олімпіаду в Парижі, якщо Якщо Міжнародний олімпійський комітет допустить до участі в Олімпійських змаганнях росіян та білорусів.

🔻3 лютого Чеський олімпійський комітет офіційно оголосив, що не розглядає можливість бойкоту Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, навіть якщо в них братимуть участь спортсмени з Росії та Білорусі

🔻2 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що спроба Міжнародного олімпійського комітету повернути на Олімпіаду спортсменів із РФ та Білорусі «є легітимізацією злочинної агресії проти України».

🔻2 лютого Польща, Естонія, Литва і Латвія засудили зусилля МОК, спрямовані на повернення російських і білоруських спортсменів до змагань у Олімпіаді-2024.

🔻2 лютого міністр спорту і туризму Польщі Каміль Бортничук розповів Reuters, що до 10 лютого він планує створити коаліцію з приблизно 40 країн, включаючи США, Велику Британію та Канаду, які підтримають заклик до блокування російських і білоруських спортсменів на Олімпіаді 2024 року.

🔻2 лютого Міжнародний олімпійський комітет повідомив, що остаточне рішення щодо дозволу російським і білоруським спортсменам взяти участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі «ще не ухвалено».

🔻29 січня Володимир Зеленський повідомив, що написав листа президенту Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.

🔻27 січня президент МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, попри погрози України бойкотувати Ігри

🔻26 січня міністр молоді і спорту, президент НОК України Вадим Гутцайт заявив, що національна збірна України може бойкотувати Олімпійські ігри-2024.