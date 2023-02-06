Найбільша катастрофа в історії Туреччини після землетрусу 1939 року – Ердоган

землетрус в туреччині

Під час трагедії в 1939 році загинули понад 33 тисячі людей.

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Про це повідомило турецьке агентство Anadolu з покликанням на президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

За словами Ердогана повідомив, що пропозиції про допомогу на адресу Анкари вже надійшли від 45 країн світу, а також ЄС і НАТО.

🔻 Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.