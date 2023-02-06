На тимчасово окупованій частині Херсонщини росіяни створюють кадетські класи для школярів

РОСІЙСЬКА ПРОПАГАНДА

Окрім мобілізації, окупанти проводять пропагандистсько-агітаційну роботу серед підлітків Скадовського району. Вони обіцяють, що випускникам цих класів нібито будуть надаватися пільги при вступі на контрактну військову службу.

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Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

У ЗСУ повідомляють, що росіяни посилюють фільтраційні заходи на Херсонщині. Для цього у смт Новотроїцьке прибули співробітники ФСБ.

На Луганщині ж противник продовжує примусову паспортизацію. У місті Кремінна співробітникам так званих «державних підприємств ЛНР», які не перебувають в черзі на отримання російського паспорта, знижують зарплатню на 30%.

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