ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

Норвегія оголосила про новий масштабний пакет допомоги Україні

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Прапор Норвегії
Прапор Норвегії © Facebook
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Осло буде підтримувати Київ протягом п'яти років. На це уряд виділив 75 млн норвезьких крон.  

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Про це повідомив у Twitter Президент України Володимир Зеленський, який подякував норвезькому народу, уряду та особисто прем’єр-міністру країни Йонасу Гар Стьоре за безпрецендетну підтримку. 

За інформацією видання «NRK», антикризовий пакет включає в себе як грошову допомогу, так і передачу Україні озброєння.  

«Це вагомий внесок у нашу майбутню перемогу над агресором та успішне повоєнне відновлення!», — підкреслив Зеленський. 

🔻1 лютого повідомлялося, що Норвегія готує план довгострокової підтримки України 

🔻 У січні Норвегія приєдналася до танкової коаліції: вчора міністр оборони країни заявив, що його держава планує доставити Leopard 2 до України наприкінці березня. 

🔻Норвегія ще навесні почала надавати Україні гуманітарну допомогу та озброєння. У грудні країна перерахувала мільярд крон на відновлення інфраструктури України

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