Посольство України в Туреччині перевіряє, чи є українці серед постраждалих від землетрусу
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Про це повідомляє речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
«Зранку на південному сході Туреччини в Газіантепі та Кахраманмараші стався потужний землетрус магнітудою 7,4 балів. Постраждала низка сусідніх міст, загинули та отримали поранення сотні людей, зруйновано сотні будинків. Посольство України в Туреччині взаємодіє із турецькою владою, перевіряє наявність українських громадян серед постраждалих.», — написав він у фейсбуці.
Для допомоги українцям у Туреччині на базі посольства відкрито дві гарячі лінії: +90 539 550 98 98 та +90 312 442 15 93.
Родичі в Україні можуть звертатися на гарячу лінію МЗС: +380 44 238 15 88, зазначив речник МЗС.
Наразі кількість загиблих від землетрусу у Туреччині та Сирії сягнула понад 600 людей. Більш як 2000 поранені.
Будинки продовжували падати та руйнуватися і за кілька годин після землетрусу. Унаслідок пригоди в провінції Хатай у Туреччині вибухнув газопровід.