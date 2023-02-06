Посольство України в Туреччині перевіряє, чи є українці серед постраждалих від землетрусу

Землетрус у Туреччині та Сирії

Про це повідомляє речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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«Зранку на південному сході Туреччини в Газіантепі та Кахраманмараші стався потужний землетрус магнітудою 7,4 балів. Постраждала низка сусідніх міст, загинули та отримали поранення сотні людей, зруйновано сотні будинків. Посольство України в Туреччині взаємодіє із турецькою владою, перевіряє наявність українських громадян серед постраждалих.», — написав він у фейсбуці.

Для допомоги українцям у Туреччині на базі посольства відкрито дві гарячі лінії: +90 539 550 98 98 та +90 312 442 15 93.

Родичі в Україні можуть звертатися на гарячу лінію МЗС: +380 44 238 15 88, зазначив речник МЗС.

Наразі кількість загиблих від землетрусу у Туреччині та Сирії сягнула понад 600 людей. Більш як 2000 поранені.

Наслідки землетрусу у Сирії REUTERS - REUTERS TV

Наслідки землетрусу у Сирії REUTERS - KHALIL ASHAWI

Наслідки землетрусу у Туреччині REUTERS - SERTAC KAYAR

Наслідки землетрусу у Туреччині REUTERS - IHLAS NEWS AGENCY (IHA)

Будинки продовжували падати та руйнуватися і за кілька годин після землетрусу. Унаслідок пригоди в провінції Хатай у Туреччині вибухнув газопровід.