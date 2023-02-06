Протести у Великій Британії: медики вимагають підвищення зарплати

ПРОТИ ІНФЛЯЦІЇ

На демонстрації у понеділок вийшли десятки тисяч медсестер та працівників швидкої допомоги. Переважна кількість протестувальників спостерігається в Англії. Цей медичний страйк став найбільшим за всю 75-річну історію Національної служби охорони здоров’я.

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Про це передає Reuters.

Працівники охорони здоров'я закликають уряд переглянути заробітну плату, яка відображає найгіршу інфляцію в Британії за чотири десятиліття. В уряді наголошують: це призведе до подальшого зростання цін.

Протести медиків у Великій Британії © REUTERS/Peter Nicholls

За інформацією Королівського коледжу медсестер, десятиліття низької оплати праці призвело до того, що лише за останній рік з професії пішло 25 тисяч медсестер. Це призвело до серйозної нестачі персоналу.

Протести медиків у Великій Британії © REUTERS/Peter Nicholls

Протести медиків у Великій Британії © REUTERS/Peter Nicholls

У коледжі спочатку наголосили на підвищенні зарплатні на 5% порівняно з інфляцією. Пізніше вони заявили, що можуть піти на зустріч уряду «на півдорозі», але згоди так і не було досягнуто.

Медичні протести у Великій Британії © AP - Frank Augstein

Медичні протести у Великій Британії © AP - Frank Augstein

🔻1 лютого на протести у Великій Британії вийшли викладачі, держслужбовці та водії

🔻 Інфляція у Сполученому Королівстві становить 10,5%, що є найвищим показником за 40 років. Це стало причиною стрімкого зростання цін на продукти харчування та енергію.