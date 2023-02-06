Протести у Великій Британії: медики вимагають підвищення зарплати
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На демонстрації у понеділок вийшли десятки тисяч медсестер та працівників швидкої допомоги. Переважна кількість протестувальників спостерігається в Англії. Цей медичний страйк став найбільшим за всю 75-річну історію Національної служби охорони здоров’я.
Про це передає Reuters.
Працівники охорони здоров'я закликають уряд переглянути заробітну плату, яка відображає найгіршу інфляцію в Британії за чотири десятиліття. В уряді наголошують: це призведе до подальшого зростання цін.
За інформацією Королівського коледжу медсестер, десятиліття низької оплати праці призвело до того, що лише за останній рік з професії пішло 25 тисяч медсестер. Це призвело до серйозної нестачі персоналу.
У коледжі спочатку наголосили на підвищенні зарплатні на 5% порівняно з інфляцією. Пізніше вони заявили, що можуть піти на зустріч уряду «на півдорозі», але згоди так і не було досягнуто.
🔻1 лютого на протести у Великій Британії вийшли викладачі, держслужбовці та водії
🔻 Інфляція у Сполученому Королівстві становить 10,5%, що є найвищим показником за 40 років. Це стало причиною стрімкого зростання цін на продукти харчування та енергію.