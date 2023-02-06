Резніков заявив, що йому не надходила пропозиція очолити Мінстратегпром

кадрові зміни

Проте якби таке запрошення надійшло, він відмовився б, тому що «не має експертизи, яка б дозволяла б якісно бути міністром Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості».

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Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у коментарі для Фактів ICTV.

«Я можу прокоментувати, що це для мене новина. Зі мною жодної розмови про Міністерство з питань стратегічної промисловості не відбувалося з президентом України, верховним головнокомандувачем», – наголосив глава Міноборони.

Він додав, що рішення про відставку міністра оборони або міністра закордонних справ може приймати лише президент, згідно з Конституцією України.

«Призначення на нову посаду в будь-які міністерства, звичайно, обговорюються за законом», – наголосив Резніков.

Напередодні, ввечері 5 лютого, інформацію про кадрові зміни в уряді опублікував глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Олексій Резніков у рамках уряду переводиться на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва. Генерал-майор Кирило Буданов очолить Міністерство оборони. МВС – Ігор Клименко. СБУ – Василь Малюк», – написав нардеп у телеграмі.

Увечері 5 лютого народна депутатка від «Слуги народу» Марʼяна Безугла повідомила, що Верховна Рада планує звільняти міністра оборони Олексія Резнікова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна.

«Пройшло закрите засідання фракції «Слуга народу». Без деталей: безпекова ситуація в Україні, дії РФ; обмеження виїзду за кордон; робота фракції в 2023 році; кадрові ротації в Уряді. МОУ і Мінстратегпром звільняємо. Подаються на постійних керівники СБУ та МВС», – написала Безугла в фейсбуці.

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🔻5 лютого вранці стало відомо, що Буданов може замінити Резнікова на посаді міністра оборона.