Розроблено три моделі роботи спецтрибуналу для РФ

ТРИБУНАЛ ДЛЯ РФ

Такий результат практичних дискусій з союзниками України та іншими країнами цивілізованого світу.

Реклама Читати продовження

Про це повідомив заступник голови Офісу Президента, координатор робочої групи Андрій Смирнов.

Варіант №1: Створення Спеціального трибуналу на основі угоди України з ООН із прийняттям відповідної резолюції ГА ООН.

Варіант №2: Створення Трибуналу на основі багатостороннього відкритого міжнародного договору між державами цивілізованого світу.

Варіант №3: Створення Спеціального трибуналу як суду, що працюватиме на основі українського права та української юрисдикції (тобто, буде частиною судової системи України), із залученням міжнародного елементу для його побудови і діяльності (міжнародні судді та прокурори, місцезнаходження у Європі, міжнародна підтримка).

Смирнов зазначає, що перші два варіанти є прийнятними. Більш того, вони дійсно стануть демонстрацією готовності світу до важкого юридичного удару по конкретним міжнародним злочинцям.

Що стосується третього, то координатор називає його гібридним. Він зауважує, що такий варіант містить ризики звуження юридичної оцінки триваючої агресії до рівня «міждержавного конфлікту».

«Світові потрібен територіально максимально широкий міжнародний інститут відповідальності за агресію з максимальним рівнем легітимності і визнання. Саме так ми знімемо всі інші спірні питання, в тому числі персональних і функціональних імунітетів посадових осіб країни-агресора», — підкреслює Смирнов.

🔻 26 січня в ПАРЄ пройшло голосування за створення спецтрибуналу, який розглядатиме військові злочини РФ.

🔻 21 січня Сполучене Королівство прийняло пропозицію доєднатися до процесу створення міжнародного трибуналу для засудження президента РФ Путіна за воєнні злочини Росії проти України

🔻19 січня Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка наголошує на необхідності створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочинців, які винні у агресії Росії проти України.

🔻13 грудня міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив, що його країна готова до створення нового міжнародного трибуналу у Гаазі.