Росіяни ведуть наступ на п’яти напрямках — Генштаб

Атаки РФ

При цьому в районі Бахмута відзначається повна відсутність координації між військовими силами РФ та «вагнерівцями», йдеться у зведенні.

Реклама Читати продовження

Основні зусилля росіяни зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, пишуть у Генштабі.

Українські війська відбили атаки в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Веселе, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.

За добу росіяни завдали 4 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Харкова і Дружківки та здійснили 56 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона. Є загиблі та поранені.

Обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Нововасилівка, Середина-Буда, Сопич, Бояро-Лежачі, Волфине і Олександрівка на Сумщині та Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Бударки і Рублене Харківської області.

На Куп’янському напрямку армія РФ обстріляла райони населених пунктів Піщане, Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку під вогонь потрапили Терни Донецької області та Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине, Діброва — Луганської.

На Бахмутському напрямку обстріляні понад 25 районів населених пунктів, серед них – Спірне, Білогорівка, Миколаївка, Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Тарасівка, Курдюмівка, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під артилерійські обстріли потрапили Семенівка, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Веселе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка і Нескучне на Донеччині.

На Запорізькому напрямку під вогневий вплив потрапили більш як 30 населених пунктів. Серед них – Новопіль, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Степове та Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку обстріляні майже два десятки населених пунктів: зокрема, Херсон, Золота Балка, Гаврилівка, Качкарівка, Милове, Берислав, Веселе, Іванівка, Микільське, Чорнобаївка, Антонівка, Дніпровське та Гончарне.

У Василівці Запорізької області окупанти облаштували місцеву дитячу лікарню під військовий шпиталь. Це свідчить про значні втрати росіян, констатують у Генштабі.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження армії РФ та удар по позиціях ЗРК росіян. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, 8 районів зосередження живої сили та склад боєприпасів.

🔻 5 лютого британська розвідка повідомляла , що найманці ПВК «Вагнер» захопили дорогу, яка сполучає Бахмут із Сіверськом. Також, що війська РФ обстрілюють шляхи постачання української армії.

🔻 28 січня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив , що росіяни намагаються прорватися до Вугледара: зокрема, сконцентрували в напрямку міста значні сили та здійснили близько 300 обстрілів та десятки штурмів.