Росія може розпочати новий наступ у найближчі 10 днів — Financial Times

Наступ РФ

Мета масштабного наступу — захопити Донбас, пише Financial Times з посиланням на неназваного радника ЗСУ.

Реклама Читати продовження

Київ «отримав дуже надійні розвіддані» про наміри Росії розпочати наступ, повідомив виданню анонімно радник ЗСУ.

Бої можуть початися в районі Кремінної на Луганщині та Лимана на Донеччині: саме там Росія концентрує великі сили, пише медіа.

Також РФ перекидає війська у населені пункти поблизу Маріуполя, посилюючи угрупування на Півдні Донецької області.

Російські війська мають намір розпочати наступ до того, як Україна отримає західні танки та озброєння. Це може статися протягом наступних десяти днів, зазначає видання. Наступ у такі терміни пов’язують з тим, що Путін наказав командуванню захопити Донеччину та Луганщину до березня.

Росіян, ймовірно, очолять елітні підрозділи, зауважив радник ЗСУ.

«До цього потрібно поставитись серйозно. Це справжні механізовані бригади, навіть якщо вони менш боєздатні, ніж були на початку війни. Вони посилили повітряно-десантні та морські підрозділи. Це не водії автобусів та вчителі», — підкреслив радник.

🔻 5 лютого глава Міноборони Олексій Резніков заявив , що росіяни можуть спробувати наступати до 24 лютого, адже люблять символізм

🔻 2 лютого в українській розвідці заявили , що Путін віддав наказ повністю захопити Луганщину та Донеччину до березня

🔻1 лютого Данілов заявляв, що Росія готується до максимальної ескалації в найближчі тижні

🔻 31 січня в Інституті вивчення війни повідомили, що наразі Росія активно готується до наступальних дій, ймовірно, в Луганській області.