РФ може почати новий наступ на Луганщині після 15 лютого – Гайдай
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Російські війська стягують все більше резервів у Луганську область.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
«(Росіяни – ред.) підвозять боєкомплект, який не так витрачають, як раніше. Це не цілодобові обстріли, а починають потрохи заощаджувати, готуючись до повномасштабного наступу», – зазначив Гайдай.
🔻 6 лютого видання Financial Times повідомило, що Росія може розпочати новий наступ у найближчі 10 днів.
🔻 5 лютого глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що росіяни можуть спробувати наступати до 24 лютого, адже люблять символізм.
🔻 2 лютого в українській розвідці заявили, що Путін віддав наказ повністю захопити Луганщину та Донеччину до березня.
🔻1 лютого Данілов заявляв, що Росія готується до максимальної ескалації в найближчі тижні.