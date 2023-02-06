РФ може почати новий наступ на Луганщині після 15 лютого – Гайдай

наступ рф

Російські війська стягують все більше резервів у Луганську область.

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Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«(Росіяни – ред.) підвозять боєкомплект, який не так витрачають, як раніше. Це не цілодобові обстріли, а починають потрохи заощаджувати, готуючись до повномасштабного наступу», – зазначив Гайдай.

🔻 6 лютого видання Financial Times повідомило, що Росія може розпочати новий наступ у найближчі 10 днів.

🔻 5 лютого глава Міноборони Олексій Резніков заявив , що росіяни можуть спробувати наступати до 24 лютого, адже люблять символізм.

🔻 2 лютого в українській розвідці заявили , що Путін віддав наказ повністю захопити Луганщину та Донеччину до березня.

🔻1 лютого Данілов заявляв, що Росія готується до максимальної ескалації в найближчі тижні.