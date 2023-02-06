Різдво 25 грудня: Українська Греко-Католицька Церква переходить на новий календар

Реформа церковного календаря

З 1 вересня 2023 року Українська Греко-Католицька Церква в Україні переходить на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чинної Пасхалії, повідомляє пресслужба церкви.

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Перехід на новий календар було затверджено 5-ю постановою 93-ї сесії Архиєрейського Синоду УГКЦ в Україні, яка відбулася 1-2 лютого 2023 у Львові-Брюховича.

«Для тих парафій чи поодиноких громад, які відчувають себе ще не готовими до такого кроку (за окремим благословенням єпархіального єпископа), залишити можливість літургійного життя за юліанським календарем на період до 2025 року Божого», — йдеться у постанові.

Перехід на новий стиль для нерухомих свят для вірян УГКЦ також означатиме, що цього року Різдво вони святкуватимуть 25 грудня.

🔻 24 грудня 2022 року на сайт УГКЦ повідомили, що Православна церква України та Українська греко-католицька церква створять спільну робочу групу для вивчення можливого переходу на новий календар

🔻 19 грудня 2022 року Соціологічна група «Рейтинг» опублікувала результати опитування, які свідчать про збільшення кількості українців, які підтримують ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня