СБУ повідомила про підозру керівнику російської залізниці, який сприяв вторгненню РФ в Україну

Підозра російському посадовцю

Служба безпеки зібрала докази, які підтверджують провину посадовця. Наразі він продовжує злочинну діяльність, пишуть в СБУ.

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Як свідчать матеріали слідства, директор ВАТ «Російські залізниці» організував доставку залізничним транспортом російської бронетехніки та особового складу у напрямку кордону України та на окуповані території.

Для цього він залучив 185 російських компаній, які надавали вагони, цистерни та платформи для забезпечення логістичних потреб російських військ.

Наразі на ці компанії РНБО наклала економічні санкції.

Керівнику залізниці оголошено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

🔻 3 січня СБУ оголосила перші підозри за обстріли цивільних об’єктів України: службою безпеки було зібрано докази на російського генерала та адмірала флоту РФ.