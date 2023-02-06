Судно з БМП «Бредлі» для України від США вже прибуло до Європи

ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

За інформацією Marine Traffic, 6 лютого, судно Arc Integrity, яке перевозить бойові машини «Бредлі» для України з США, прибуло до Великої Британії.

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За інформацією трекера, вдень судно із 60 БМП «Бредлі» прибуло в порт Сатугемптона.

6 лютого у США показали відвантаження партії бойових машини піхоти «Бредлі» для України, які поставлять в рамках угоди на суму 2,85 мільярда доларів.

Загалом Україна має отримати 109 БМП M2 Bradley.

«Бредлі» озброєна 25-мм автоматичною гарматою M242 «Бушмастер». Споряджений боєкомплект складає 300 снарядів, возимий – 600. Також «Бредлі» має пускову установку ПТРК TOW. Додаткове озброєння – кулемет M240C. БМП розвивати швидкість до 61 км/год. Бойова машина здатна проходити траншеї шириною до 2,5 м і долати перешкоди висотою до 0,9 м.

БМП «Бредлі» пробиває поширений російський танк Т-72. Під час війни в Іраку вони знищили більше танків, ніж «Абрамс». Його броня здатна стримувати російські БМП та БТР, пишуть у UA WAR Infographics .

🔻 31 січня командування США відправило Києву першу партію з понад 60 «Бредлі»

🔻 30 січня стало відомо про відправлення першої партії бойових машин піхоти «Бредлі» в Україну