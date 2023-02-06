землетрус в туреччині

Україна готова направити до Туреччини велику групу рятувальників – Кулеба

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Зранку 6 лютого на на південному сході Туреччини та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8
Зранку 6 лютого на на південному сході Туреччини та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8 AP - Omar Sanadik
Автор тексту: Олександра Стара

Київ запропонував Анкарі допомогу в реагуванні на кризу.

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Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Ми тісно співпрацюємо з турецькою стороною для координації їхнього (рятувальників – ред.) розгортання», – написав глава МЗС у твітері.

🔻 Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.

 

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