Українські військові прибули у Велику Британію на навчання на САУ AS90
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Про це повідомила пресслужба британського міністерства оборони.
«Щиро вітаємо українських військових, які прибули до Великої Британії цими вихідними для опанування AS90. Британська AS90 – це броньована самохідна артилерійська установка, яку Велика Британія надає Україні, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину та повернути територію», – написало відомство.
🇺🇦 A warm welcome to Ukrainian personnel who have arrived in the UK this weekend to get to grips with the AS90.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 6, 2023
🇬🇧 The AS90 is an armoured self-propelled artillery weapon which the UK is providing to help Ukraine defend its homeland and retake territory.
🤝 #StandWithUkraine pic.twitter.com/BAlEGfzQmn
🔻 3 лютого міністр оборони Польщі Маріуш Блащак на пресконференції з українським колегою Олексієм Резніковим повідомив, що українські танкісти розпочнуть тренуватися у Польщі за декілька днів.
🔻 2 січня 70 українських військових почали навчання на ЗРК Patriot у Німеччині.
🔻 1 січня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що 1600 українських військових пройдуть навчання у Литві.