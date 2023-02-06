військові навчання за кордоном

Українські військові прибули у Велику Британію на навчання на САУ AS90

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Українські військові прибули у Велику Британію на навчання на САУ AS90
Українські військові прибули у Велику Британію на навчання на САУ AS90 © Міноборони Великої Британії
Автор тексту: Олександра Стара

Про це повідомила пресслужба британського міністерства оборони.

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«Щиро вітаємо українських військових, які прибули до Великої Британії цими вихідними для опанування AS90. Британська AS90 – це броньована самохідна артилерійська установка, яку Велика Британія надає Україні, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину та повернути територію», – написало відомство.

🔻 3 лютого міністр оборони Польщі Маріуш Блащак на пресконференції з українським колегою Олексієм Резніковим повідомив, що українські танкісти розпочнуть тренуватися у Польщі за декілька днів.

🔻 2 січня 70 українських військових почали навчання на ЗРК Patriot у Німеччині.

🔻 1 січня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що 1600 українських військових пройдуть навчання у Литві.

 

 

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