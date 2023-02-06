Унаслідок землетрусу в Туреччині вибухнув газопровід

землетрус в туреччині

Вибух стався в провінції Хатай. Пожежа триває досі, повідомляє агентство IHA.

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Голова сільської адміністрації села Топбогази зазначив, що займання сталось на двох різних ділянках газопроводу, між якими близько трьох кілометрів.

#SonDakika #deprem

Kahramanmaraş ve Hatay'da doğal gaz akışı durduruldu



Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı köyündeki doğal gaz boru hattında patlama yaşandı, çıkan yangın nedeniyle tedbir amaçlı doğal gaz akışı durduruldu! pic.twitter.com/D2v2kZZgFY — Furkan News (@furkannewscom) February 6, 2023

🔻 Зранку 6 лютого на на південному сході Туреччини та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Щонайменше 568 людей загинули.