землетрус в туреччині

Унаслідок землетрусу в Туреччині вибухнув газопровід

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Унаслідок землетрусу в Туреччині вибухнув газопровід
Унаслідок землетрусу в Туреччині вибухнув газопровід © Скріншот з відео Furkan News
Автор тексту: Олександра Стара

Вибух стався в провінції Хатай. Пожежа триває досі, повідомляє агентство IHA.

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Голова сільської адміністрації села Топбогази зазначив, що займання сталось на двох різних ділянках газопроводу, між якими близько трьох кілометрів.

🔻 Зранку 6 лютого на на південному сході Туреччини та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Щонайменше 568 людей загинули.

 

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