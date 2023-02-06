землетрус в туреччині
Унаслідок землетрусу в Туреччині вибухнув газопровід
Опубліковано:
Вибух стався в провінції Хатай. Пожежа триває досі, повідомляє агентство IHA.
Реклама
Голова сільської адміністрації села Топбогази зазначив, що займання сталось на двох різних ділянках газопроводу, між якими близько трьох кілометрів.
#SonDakika #deprem— Furkan News (@furkannewscom) February 6, 2023
Kahramanmaraş ve Hatay'da doğal gaz akışı durduruldu
Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı köyündeki doğal gaz boru hattında patlama yaşandı, çıkan yangın nedeniyle tedbir amaçlı doğal gaz akışı durduruldu! pic.twitter.com/D2v2kZZgFY
🔻 Зранку 6 лютого на на південному сході Туреччини та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Щонайменше 568 людей загинули.