Унаслідок землетрусу в Туреччині частково зруйнована фортеця II століття

землетрус в туреччині

Замок Газіантепа включений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляє турецька газета En Son Haber.

Стародавня фортеця розташовується на південному березі річки Аллебен на пагорбі заввишки близько 25-30 метрів.

Також руйнувань зазнав об’єкт всесвітньої спадщини ООН – Цитадель Алеппо. У департаменті музеїв та пам'яток в Дамаску повідомили, що у Цитаделі з’явилася тріщина. Сума збитків стане відомою після огляду фахівців.

У Туреччині частково зруйнована фортеця II століття © En Son Haber

🔻 Зранку 6 лютого на на південному сході Туреччини та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Щонайменше 641 людина загинула.