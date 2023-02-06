землетрус в туреччині
Унаслідок землетрусу в Туреччині частково зруйнована фортеця II століття
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Замок Газіантепа включений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
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Про це повідомляє турецька газета En Son Haber.
Стародавня фортеця розташовується на південному березі річки Аллебен на пагорбі заввишки близько 25-30 метрів.
Також руйнувань зазнав об’єкт всесвітньої спадщини ООН – Цитадель Алеппо. У департаменті музеїв та пам'яток в Дамаску повідомили, що у Цитаделі з’явилася тріщина. Сума збитків стане відомою після огляду фахівців.
🔻 Зранку 6 лютого на на південному сході Туреччини та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Щонайменше 641 людина загинула.