Усім керівникам МВС заборонено пересуватися гелікоптерами після авіатрощі у Броварах
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Наразі посадовці можуть використовувати для переміщення лише автотранспорт.
Про це в ефірі телемарафону повідомив в.о міністра внутрішніх справ Ігор Клименко.
«Ті гелікоптери, класу Airbus 225, який і впав у Броварах, на цей момент усі стоять на аеродромах, працюють відповідні спеціалісти. Ми перевіряємо повністю всі гелікоптери, які були в системі МВС. Цей процес затягнеться ще на якийсь час, можливо, на місяць або на два, поки ми не з'ясуємо спільно з іноземними спеціалістами, що вони є безпечні. Якщо, звичайно, розглядати версію, що це несправність, наприклад, гелікоптера», — сказав Клименко.
Він також зазначив, що розслідування авітрощі у Броварах має завершитись приблизно за місяць-два.
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🔻20 січня стало відомо, що урядова комісія має місяць на розслідування причин трагедії. Результати розслідування причин авіакатастрофи вертольота мають бути подані до 18 лютого.
🔻18 січня у МВС пообіцяли якнайшвидше встановити причини трагедії у Броварах.
Серед основних версій трагедії розглядають наступні:
- порушення правил польоту;
- технічна несправність гелікоптера;
- умисні дії щодо знищення транспортного засобу.
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🔻18 січня в Броварах на дитячий садок впав гелікоптер ДСНС. На ньому перебувало 10 осіб. Оперативна група МВС України прямувала у відрядження до Харківської області. Внаслідок трагедії загинуло 14 людей, включно з найвищим керівництвом МВС