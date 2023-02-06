У Верховній Раді України проголосували за припинення повноважень нардепа Абрамовича

ОПЗЖ

«За» дострокове припинення повноважень народного депутата України Ігоря Абрамовича від партії ОПЗЖ проголосували 317 народних обранця.

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Про це у Telegram повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«Це єдине складання мандату за сьогодні. Інші заяви чомусь не надійшли ще... В Раді зараз залишилось 409 депутатів», — додав він.

До цього голова фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді України Давід Арахамія повідомив, що Абрамович написав заяву про складання мандата.

«Саме його (Абрамовича — ред.) вихід із лав фракції ОПЗЖ у перший день повномасштабного вторгнення заклав початок для її подальшого розвалу в українському парламенті. Тому сподіваюся, що сьогоднішнє його рішення про складення депутатських повноважень так само стане прикладом для наслідування іншими депутатами від забороненої ОПЗЖ», — зазначив Арахамія у Telegram.

🔻 20 березня Президент України Володимир Зеленський повідомив про зупинення на час воєнного стану діяльність низки партій, зокрема і ОПЗЖ

🔻 28 березня на сайті Верховної ради зареєстрували законопроєкт №7172-1 щодо заборони проросійських політичних партій в Україні. Того ж дня Вадим Рабінович заявив про призупинення діяльності партії «Опозиційна платформа».