У ВР зареєстровано подання Шмигаля про призначення Клименка головою МВС — Мельничук

ОЧОЛЮВАННЯ МВС

Ігор Клименко наразі тимчасово виконує обов’язки міністра внутрішніх справ.

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«У Верховній Раді України зареєстровано подання прем’єр-міністра України Д. А. Шмигаля про призначення Клименка Ігоря Володимировича міністром внутрішніх справ України», — повідомив в Telegram представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

🔻18 січня голову Нацполіції Ігоря Клименка призначено заступником міністра внутрішніх справ. Тимчасовим в.о. голови Нацполіції став Іван Вигівський

🔻18 січня в Броварах на дитячий садок впав гелікоптер ДСНС. На ньому перебувало 10 осіб. Оперативна група МВС України прямувала у відрядження до Харківської області. Внаслідок трагедії загинуло 14 людей, включно з найвищим керівництвом МВС