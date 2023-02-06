У Казахстані стався землетрус магнітудою MPV 5,4

ЗЕМЛЕТРУС У КАЗАХСТАНІ

Поштовхи від землетруси відчувалися одразу у двох містах та селищі на півдні Казахстану, повідомляє мережа сейсмічних станцій ТОВ «СОМЕ», пише КазТаг.

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«6 лютого о 19 год 02 хв 40 сек Алматинського часу зареєстровано землетрус. Епіцентр землетрусу розташований за 628 км на захід від м. Алмати на території Казахстану. Магнітуда MPV 5.4», — йдеться в повідомлені.

Найбільші поштовхи — 3 бали відчули мешканці селища Темірлан, також зафіксовані поштовхи у Шимкенті – 2-3 бали та у Таразі – 2 бали.

🔻Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані. Загинули щонайменше 1797 людей

🔻 В ніч на 6 лютого землетрус магнітудою у 4,5 бали стався у Румунії. Також поштовхи зафіксували і в сусідній Молдові