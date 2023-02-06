У Німеччині сподіваються, що поставка танків «Леопард» в Україну буде «швидкою»

ЛЕОПАРДИ УКРАЇНІ

Федеральний уряд Німеччини розраховує, що поставка в Україну основних бойових танків «Леопард 2», спільно з європейськими партнерами відбудеться «швидко», повідомляє Spiegel.

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«Зобов'язання Німеччини (щодо постачання танків «Леопард 2» — ред.) залишаються в силі», — зазначив заступник речника уряду Вольфганг Бюхнер.

Водночас, він не надав жодної додаткової інформації, зокрема і щодо зобов'язання інших урядів.

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25 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц офіційно затвердив відправлення до України однієї танкової роти, яка складається з 14 «Леопардів». Він також дозволив іншим країнам реекспортувати німецькі танки.

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