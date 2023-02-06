У США показали відвантаження партії БМП Bradley для України

Допомога союзників

Бойові машини поставлять в рамках угоди на суму 2,85 мільярда доларів. У першій партії — понад 60 бойових машин.

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Відео опубліковано у твітері транспортного командування Сполучених Штатів.

#ICYMI, U.S. Transportation Command is delivering more than 60 Bradleys to #Ukraine as part of the United States’ $2.85 billion military aid agreement announced earlier this year. #Watch @USArmy Soldiers and contractors load the @ARCships Integrity at the Port of Charleston, NC. pic.twitter.com/AwN9oeJexa — USTRANSCOM (@US_TRANSCOM) February 6, 2023

Першу партію бойових машин саме відвантажували на корабель у порту міста Чарлстона, що у Північній Кароліні.

Загалом Україна має отримати 109 БМП M2 Bradley.

Наразі тривають навчання українських військових з опанування БМП у Німеччині.

Bradley озброєна 25-мм автоматичною гарматою M242 Bushmaster. Споряджений боєкомплект складає 300 снарядів, возимий – 600. Також Bradley має пускову установку ПТРК TOW. Додаткове озброєння – кулемет M240C. БМП розвивати швидкість до 61 км/год. Бойова машина здатна проходити траншеї шириною до 2,5 м і долати перешкоди висотою до 0,9 м.

БМП Bradley пробиває поширений російський танк Т-72. Під час війни в Іраку вони знищили більше танків, ніж Abrams. Його броня здатна стримувати російські БМП та БТР, пишуть у UA WAR Infographics .

🔻 30 січня стало відомо про відправлення першої партії бойових машин піхоти Bradley в Україну