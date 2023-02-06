ТИЖНЕВА ЖАЛОБА

У Туреччині оголошено національний траур за загиблими внаслідок землетрусу

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Люди збираються навколо зруйнованої будівлі в Пазарджику, провінція Кахраманмараш, південна Туреччина
Люди збираються навколо зруйнованої будівлі в Пазарджику, провінція Кахраманмараш, південна Туреччина © AP
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Семиденну жалобу оголосив президент Реджеп Ердоган.  

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«Наш прапор буде приспущений до заходу сонця в неділю, 12 лютого 2023 року, в усіх наших представництвах в країні та за кордоном», — зазначив він у Twitter. 

Згідно з даними Управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій Туреччини, у країні станом на 21 годину відомо про 1760 загиблих внаслідок землетрусу. Ще щонайменше 12 068 людей було травмовано. 

Люди намагаються зв’язатися з мешканцями обваленої будівлі в Пазарджику, провінція Кахраманмараш, на півдні Туреччини
Люди намагаються зв’язатися з мешканцями обваленої будівлі в Пазарджику, провінція Кахраманмараш, на півдні Туреччини © AP
Наслідки землетрусу в Туреччині
Наслідки землетрусу в Туреччині AP

🔻Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.

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