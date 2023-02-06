У Туреччині оголошено національний траур за загиблими внаслідок землетрусу

ТИЖНЕВА ЖАЛОБА

Люди збираються навколо зруйнованої будівлі в Пазарджику, провінція Кахраманмараш, південна Туреччина

Семиденну жалобу оголосив президент Реджеп Ердоган.

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«Наш прапор буде приспущений до заходу сонця в неділю, 12 лютого 2023 року, в усіх наших представництвах в країні та за кордоном», — зазначив він у Twitter.

6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir. pic.twitter.com/WsXvTpyr6y — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2023

Згідно з даними Управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій Туреччини, у країні станом на 21 годину відомо про 1760 загиблих внаслідок землетрусу. Ще щонайменше 12 068 людей було травмовано.

Люди намагаються зв’язатися з мешканцями обваленої будівлі в Пазарджику, провінція Кахраманмараш, на півдні Туреччини © AP

Наслідки землетрусу в Туреччині AP

🔻Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.