У Туреччині стався землетрус: щонайменше 360 людей загинули

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Зранку 6 лютого на на південному сході Туреччини та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Сотні людей зазнали поранень. Кількість загиблих та поранених продовжує зростати.

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Про це повідомляє Associated Press.

Станом на 08:37: Кількість загиблих зросла до 360.

Станом на 08:30: Зеленський висловив співчуття турецькому народу.

«Висловлюю свої співчуття президенту Реджеп Тайїп Ердоган, жителям Туреччини та родинам тих, хто загинув під час землетрусу, і бажає якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Ми підтримуємо людей Туреччини у цей важкий час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків стихії», – написав український президент у твітері.

Станом на 08:15: Турецьке агентство з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій повідомило про щонайменше 76 людей у семи турецьких провінціях. У відомстві повідомили про 440 поранених. За даними сирійських державних ЗМІ, кількість загиблих у контрольованих урядом районах Сирії зросла до 111, щонайменше 516 отримали поранення, пише AP.

Епіцентр землетрусу, який відчувався навіть у Каїрі, був на північ від міста Газіантеп у районі приблизно за 90 кілометрів від сирійського кордону.

11 людей загинули в сирійському місті Атме, і ще багато людей залишилися під уламками, повідомив по телефону AP місцевий лікар Мухіб Каддур.

«Ми боїмося, що кількість загиблих сягає сотень», – сказав Каддур.

У турецькому місті Шанлиурфі зафіксовані 10 смертей. За інформацією місцевої влади, в Османії загинули 5 людей, зруйновані 34 будівлі, рятувальні роботи ще тривають.

У Малатьї 3 загиблих вилучили з-під завалів, понад 100 людей поранених, 130 будівель зруйновані, зазначив губернатор Хулусі Шахін. У місті ще продовжуються пошуково-рятувальні роботи.

Видання BNO News Live опублікувало відео обвалу багатоповерхівки у місті Діярбакирі.

WATCH: Building collapses during earthquake in Diyarbakir, Turkey pic.twitter.com/GfQzglgDGK — BNO News Live (@BNODesk) February 6, 2023

Турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган написав у твітері, що «пошуково-рятувальні групи були негайно направлені» в постраждалі регіони.

За словами міністра внутрішніх справ Сулеймана Сойлу, зафіксовані щонайменше 6 підземних поштовхів. Очільник відомства закликав людей не входити в пошкоджені будівлі через високу небезпеку.

«Нашим пріоритетом є витягти людей, які опинилися під зруйнованими будівлями, і транспортувати їх до лікарень», – наголосив Сойлу.