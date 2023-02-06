ЄС і НАТО готові допомогти Туреччині впоратись із наслідками землетрусу

землетрус в туреччині

Зранку 6 лютого на на південному сході Туреччини та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8

Про це заявили голова європейської дипломатії Жозеп Боррель і генеральний секретар Пінічноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг.

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«Руйнівний землетрус сколихнув Туреччину і Сирію сьогодні вранці, забравши життя сотень людей і поранивши ще більше. Наші думки з народом Туреччини і Сирії. ЄС готовий допомогти», – написав єврокомісар у твітері.

Devastating earthquake rocked Türkiye and Syria this morning, claiming the lives of hundreds of people and injuring many more.



Our thoughts are with the people of Türkiye and Syria. The EU is ready to help. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 6, 2023

Генеральний секретар Пінічноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг наголосив, що члени НАТО мобілізують підтримку Анкари.

«Повна солідарність з нашим союзником Туреччиною після цього жахливого землетрусу. Я на зв'язку з президентом Реджепом Ердоганом і міністром закордонних справ Мевлютом Чавушоглу і члени Альянсу зараз мобілізують підтримку», – написав генсек у твітері.

Full solidarity with our Ally #Türkiye in the aftermath of this terrible earthquake. I am in touch with President @RTErdogan and Foreign Minister @MevlutCavusoglu, and #NATO Allies are mobilizing support now. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 6, 2023

🔻 Зранку 6 лютого на на південному сході Туреччини та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Щонайменше 641 людина загинула.