землетрус в туреччині

ЄС і НАТО готові допомогти Туреччині впоратись із наслідками землетрусу

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Зранку 6 лютого на на південному сході Туреччини та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8
Зранку 6 лютого на на південному сході Туреччини та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8 AP
Автор тексту: Олександра Стара

Про це заявили голова європейської дипломатії Жозеп Боррель і генеральний секретар Пінічноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг.

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«Руйнівний землетрус сколихнув Туреччину і Сирію сьогодні вранці, забравши життя сотень людей і поранивши ще більше. Наші думки з народом Туреччини і Сирії. ЄС готовий допомогти», – написав єврокомісар у твітері.

Генеральний секретар Пінічноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг наголосив, що члени НАТО мобілізують підтримку Анкари.

«Повна солідарність з нашим союзником Туреччиною після цього жахливого землетрусу. Я на зв'язку з президентом Реджепом Ердоганом і міністром закордонних справ Мевлютом Чавушоглу і члени Альянсу зараз мобілізують підтримку», – написав генсек у твітері.

🔻 Зранку 6 лютого на на південному сході Туреччини та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Щонайменше 641 людина загинула.

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