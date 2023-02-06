Регіон Чорного моря
Ішов за зерном в Україну: у Чорному морі сів на мілину суховантаж
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Унаслідок негоди у Стамбулі, суховантаж TQ Orduі сів на мілину неподалік міста Шіле, повідомляє CNN Türk.
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«О 23:30 вечора суховантаж TQ Ordu, який прямував за пшеницею із Ереглі, провінція Зонгулдак, в Україну, сів на мілину в районі Софулар, поблизу Шіле», — йдеться у повідомленні.
На борту TQ Ordu перебувають 23 члени екіпажу. По допомогу вони не звертались, проте у запобіжних цілях до місця події направили групи берегової охорони.
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