Ішов за зерном в Україну: у Чорному морі сів на мілину суховантаж

Регіон Чорного моря

У Шіле, що в провінції Стамбул сів на мілину суховантаж

Унаслідок негоди у Стамбулі, суховантаж TQ Orduі сів на мілину неподалік міста Шіле, повідомляє CNN Türk.

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«О 23:30 вечора суховантаж TQ Ordu, який прямував за пшеницею із Ереглі, провінція Зонгулдак, в Україну, сів на мілину в районі Софулар, поблизу Шіле», — йдеться у повідомленні.

Для допомоги екіпажу TQ Ordu були направлені групи берегової охорони © DHA

На борту TQ Ordu перебувають 23 члени екіпажу. По допомогу вони не звертались, проте у запобіжних цілях до місця події направили групи берегової охорони.

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