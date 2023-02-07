Байден відвідає Польщу наприкінці лютого — NBC

Візит може збігтися з річницею вторгнення РФ в Україну, пише американське видання.

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Графік поїздки не є остаточно затвердженим, поки про візит не оголосить Білий дім, зауважили джерела, знайомі із розкладом президента США.

Поки що невідомо, чи відвідає президент США інші країни під час візиту до Європи, чи обмежиться лише відвідуванням Польщі, повідомляє видання.

🔻 Також 1 лютого ЗМІ писали , що у Польщі Джо Байден може зустрітися з Зеленським. Український президент обговорить під час візиту мирний план, створення спецтрибуналу для російських воєнних злочинців та подальше озброєння України.

🔻 3 лютого візит до Польщі Джо Байдена найближчим часом підтвердив керівник управління міжнародної політики канцелярії президента Польщі Мартін Пшидач

🔻 26 січня кореспондент NBC вперше повідомив , що Джо Байден планує візит до Європи на річницю російського вторгнення в Україну. За даними журналіста, американський лідер під час візиту планує оголосити про новий пакет допомоги Україні.