Байден пояснив рішення США не постачати Києву F-16

винищувачі для україни

Під час повернення президента Сполучених Штатів з резиденції в Кемп-Девіді, журналісти поцікавились в нього, чому Вашингтон виступає проти постачання Україні винищувачів F-16.

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Про це пише пресслужба Білого дому.

«Бо нам слід залишити їх тут. Це абсолютно інша ситуація», – відповів президент.

🔻 2 лютого в CNN повідомили, що США не блокуватимуть постачання союзниками F-16 Україні. Проте чиновники Сполучених Штатів не налаштовані передати винищувачі зі складів Пентагону.

🔻 31 січня у Польщі заявили, що наразі не готові передати свої літаки.

🔻 31 січня американський президент Джо Байден, відповідаючи на питання журналіста, сказав, що США не надаватимуть Україні винищувачі F-16

🔻 Президент Франції Еммануель Макрон 30 січня не виключив постачання винищувачів Україні.

🔻 30 січня прем’єр Польщі Моравецький заявив , що Варшава у координації з НАТО може передати Україні свої винищувачі F-16.