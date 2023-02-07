Байден пояснив рішення США не постачати Києву F-16
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Під час повернення президента Сполучених Штатів з резиденції в Кемп-Девіді, журналісти поцікавились в нього, чому Вашингтон виступає проти постачання Україні винищувачів F-16.
Про це пише пресслужба Білого дому.
«Бо нам слід залишити їх тут. Це абсолютно інша ситуація», – відповів президент.
🔻 2 лютого в CNN повідомили, що США не блокуватимуть постачання союзниками F-16 Україні. Проте чиновники Сполучених Штатів не налаштовані передати винищувачі зі складів Пентагону.
🔻 31 січня у Польщі заявили, що наразі не готові передати свої літаки.
🔻 31 січня американський президент Джо Байден, відповідаючи на питання журналіста, сказав, що США не надаватимуть Україні винищувачі F-16
🔻 Президент Франції Еммануель Макрон 30 січня не виключив постачання винищувачів Україні.
🔻 30 січня прем’єр Польщі Моравецький заявив, що Варшава у координації з НАТО може передати Україні свої винищувачі F-16.