Верховна Рада призначила Василя Малюка головою СБУ— нардепи

Нові призначення

Парламент цим рішенням затвердив відповідне подання президента України, зазначив народний депутат Олексій Гончаренко.

Реклама Читати продовження

За відповідну постанову проголосували 324 депутати. З фракції «Слуга народу» виступили «за» 226 нардепів, ЄС — 0, Батьківщина — 18, Платформа за життя та мир — 19, За майбутнє —12, Голос — 0, Довіра — 15, Відновлення України — 17, Позафракційні — 17, пише у телеграмі нардеп Ярослав Железняк.

На голосуванні був присутній президент України.

За словами Железняка, в своєму виступі Зеленський відзначив роль Малюка у протидії агресії, поверненні та звільненні українських полонених.

До призначення Василь Мамлюк був виконувачем обов’язків керівника СБУ з липня минулого року. За цей час він провів десятки викриттів шпигунів та коригувальників вогню РФ, а також кампанію пошуку російських зв'язків в УПЦ Московського патріархату.

►Читайте також:Закликав захопити Київ: СБУ викрила прислужника монастиря УПЦ (МП)