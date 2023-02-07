Восьмеро українців в Туреччині попросили про евакуацію — посол України
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Посол України в Туреччині Василь Боднар в ефірі телемарафону розповів, що до посольства України в Туреччині вже звернулись вісім українців. Вони попросили допомоги з евакуацією з регіону Газіантеп, у якому 6 лютого стався масштабний землетрус.
«До нас звернулися чотири особи, які потребують житла, та восьмеро осіб, які хочуть евакуюватися з регіону Газіантеп. Зараз ми працюємо над тим, щоб відправити туди консула та організувати транспорт для їх евакуації в найкоротший термін», — розповів посол.
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🔻7 лютого речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що внаслідок землетрусу в Туреччині, ймовірно, загинули двоє громадян України та ще четверо поранені.
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🔻Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Його епіцентр розташований у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, зокрема Сирії та Лівані.