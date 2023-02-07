Дивом уціліли: двох українців врятували у Туреччині

витягнули з-під руїн

Їх вважали загиблими. Однак надвечір двох громадян вдалось витягнути з-під завалів будинку у місті Хатай.

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Про це повідомив посол України в Турецькій Республіці Василь Боднар.

«Громадяни України - живі! На щастя, за перевіреною інформацією, двох громадян України, які вважалися загиблими у турецькому місті Хатай, було врятовано з під руїн будинку», — наголосив Боднар.

Рятувальна операція AP - Khalil Hamra

Раніше речник МЗС Олег Ніколенко написав, що двоє українців, імовірно, загинули. Посольство перевіряло цю інформацію.

Загалом відомо про 4 постраждалих українців. Вони отримали легкі тілесні ушкодження, загроз їхньому життю немає, госпіталізації вони не потребують. Дипломати вже розшукали 38 громадян. Ще невідомою залишається доля 19 українців, вони не виходять на зв'язок.

Наслідки землетрусу AP - Francisco Seco

МЗС також готується відправити українських консулів в місто Газіантеп.

«Консули координуватимуть на місці допомогу громадянам України, доставлять їм теплі речі та предмети першої необхідності. На зворотному шляху посольство планує вивезти своїм автотранспортом тих українців, які висловлять бажання переїхати до інших регіонів Туреччини», — наголосив Олег Ніколенко.

🔻 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два землетруси — магнітудою 7,7 балів (о 04:17 за місцевим часом) та 7,6 балів (о 13:24).

🔻 7 лютого Ердоган оголосив надзвичайний стан у десяти провінціях, що постраждали від землетрусу