Ердоган оголосив надзвичайний стан у десяти провінціях, що постраждали від землетрусу

ЗЕМЛЕТРУС У ТУРЕЧЧИНІ

Надзвичайний стан на півдні Туреччини вводиться на три місяці.

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Про це пише державне агентство Anadolu.

«Ми зіткнулися з однією з найбільших катастроф не лише в історії Турецької Республіки, але й у нашій географії та світі», – зазначив Ердоган.

Depremin yaşandığı 10 ilimizi genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz.



Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa’nın 119’uncu maddesi uyarınca 10 ilimizde 3 ay Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 7, 2023

За словами президента, в Туреччині загинуло щонайменше 3549 людей та ще 22 168 отримали поранення.

З-під завалів було врятовано понад 8 тисяч осіб.

У Туреччині оголошено національний семиденний траур за загиблими внаслідок землетрусу.

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Жінка сидить на уламках, поки аварійно-рятувальні групи шукають людей під залишками зруйнованих будівель у місті Нурдагі на околиці міста Османіє © AP - Khalil Hamra

Команди екстреної допомоги шукають людей серед уламків зруйнованої будівлі в Адані, на півдні Туреччини © AP - Hussein Malla

Зруйнована будівля падає на автомобілі в місті Нурдагі на околиці міста Османіє на півдні Туреччини © AP - Khalil Hamra

🔻 Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.