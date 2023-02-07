Ердоган оголосив надзвичайний стан у десяти провінціях, що постраждали від землетрусу
Опубліковано:
Надзвичайний стан на півдні Туреччини вводиться на три місяці.
Про це пише державне агентство Anadolu.
«Ми зіткнулися з однією з найбільших катастроф не лише в історії Турецької Республіки, але й у нашій географії та світі», – зазначив Ердоган.
Depremin yaşandığı 10 ilimizi genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 7, 2023
Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa’nın 119’uncu maddesi uyarınca 10 ilimizde 3 ay Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık.
За словами президента, в Туреччині загинуло щонайменше 3549 людей та ще 22 168 отримали поранення.
З-під завалів було врятовано понад 8 тисяч осіб.
У Туреччині оголошено національний семиденний траур за загиблими внаслідок землетрусу.
►Читайте також: Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 5000 осіб
🔻 Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.