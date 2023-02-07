Загальнонаціональний страйк: у Парижі сутички між демонстрантами та поліцією

ПРОТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ

Заворушення під час протесту у Франції

Сльозогінний газ як протидія биттю вікон та киданню пляшок. Поліції довелося втрутитись в демонстрацію, аби вибити з мирної процесії молодиків у чорному, які розпочали заворушення. Вже заарештовано 17 осіб.

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Про це повідомляє Le Figaro.

«У міру наближення ходи до фінішу на площі Бастилії сутички посилюються», — зазначає видання.

Quelques tensions minimes ici place de la République. pic.twitter.com/iCWzanNScU — Wladimir Garcin-Berson (@vladogb) February 7, 2023

На сусідній з площею вулиці, підпалені сміттєві баки. До місця прибули рятувальники.

Вантажівки продовжують прибувати на площу Бастилії. Деякі демонстранти розмахують червоними смолоскипами. Чоловіки в чорному кидають снаряди — їх затримує поліція.

Згідно з даними ЗМІ, кількість протестувальників 7 лютого значно нижче в порівнянні з 31 січня. Як повідомляють профспілки, сьогодні,7 лютого по всій Франції на протести вийшло майже 2 мільйони демонстрантів проти 2,8 у минулий вівторок.

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🔻10 січня уряд Франції оголосив про те, що планує підвищити мінімальний пенсійний вік з 62 до 64 років з 2030 року. Це почнуть робити поступово — з 1 вересня 2023 року.