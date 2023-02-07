Землетрус вплинув на 13,5 млн мешканців Туреччини

наслідки землетрусу

Про це пише видання Habere Guven з покликанням на міністра довкілля, урбанізації та кліматичних змін Мурат Курум.

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«Це безпосередньо вплинуло на наші 10 провінцій в регіоні. Провінції знаходяться близько одна від одної, затори на дорогах і, наприклад, не можна отримати допомогу від сусідньої провінції. Процес, в якому ми живемо, є найбільшою катастрофою, яку ми пережили за останнє століття», – заявив очільник турецького відомства.

За словами Курума, будівлі, які зазнали легких пошкоджень після першого землетрусу, після другого – опинилися в стані знесення.

У деяких регіонах відсутнє водопостачання, служби намагаються якомога усунути всі наслідки і забезпечити людей водою, додав міністр.

Наслідки землетрусу AP - Hussein Malla

Населення Туреччини становить близько 85 мільйонів жителів, 16% з яких постраждали від стихії.

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🔻 7 лютого Ердоган оголосив надзвичайний стан у десяти провінціях, що постраждали від землетрусу.

🔻 Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.