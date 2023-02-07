Землетрус може торкнутися 23 мільйонів людей – ВООЗ

землетрус в туреччині

У тому числі негативного впливу від наслідків стихії зазнають близько п'яти мільйонів уразливих груп населення. Про це заявила старша співробітниця ВООЗ з надзвичайних ситуацій Адельхейд Маршанг, пише Al Jazeera.

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«Цивільна інфраструктура та інфраструктура охорони здоров'я були пошкоджені переважно на південному сході Туреччини та на північному заході Сирії», – додала представниця ВООЗ.

У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що «основні потреби можуть виникнути у Сирії у найближчій та середньостроковій перспективі».

🔻 Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.