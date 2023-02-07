Зміцнюємо державу по всьому периметру — Зеленський

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА

«Кожен напрямок має значення. Всі ворожі сценарії опрацьовуємо. Державу захищаємо». Про це заявив Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні.

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Він зазначив, що Верховна Рада за його поданням затвердила нового очільника Служби безпеки України Василя Малюка.

«Вважаю саме такий пройдений шлях призначення на посаду сигналом для всіх державних посадовців і працівників наших правоохоронних органів. Василь Малюк певний час був виконувачем обов’язків голови Служби. Він пройшов випробування війною. Він довів свою ефективність. Він був призначений», —наголосив Зеленський.

Очільник держави також подякував нардепам за позитивне голосування щодо кандидатури Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ.

«Система МВС, яка є елементом загальної системи оборони й безпеки, достатньо швидко отримала керівника, який пройшов разом з усіма шлях захисту нашої держави з перших хвилин повномасштабного вторгнення», — підкреслив він.

Зеленський також наголосив, що Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську обласні адміністрації очолять фахівці, які мають досвід реального захисту держави саме зараз.

«Зараз у нас є люди, які здобули досвід такої війни. Мають чіткі результати у своїй роботі на державу, що воює за свій народ і за свою незалежність. Таких людей має бути більше на посадах різного рівня в органах центральної та місцевої влади», — підкреслив він.

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