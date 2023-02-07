Катування цивільних на Херсонщині: повідомлено про підозру 9 особам, серед яких ексголова СБУ

Катівня у Херсоні

Катування цивільних на Херсонщині – повідомлено про підозру 9 учасникам НЗФ, серед яких ексголова СБУ

Вісім колишніх працівників правоохоронних органів України та ексголова СБУ підозрюються у облаштуванні у Херсоні місця незаконного ув’язнення та катування людей, повідомляє Служба безпеки України.

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За даними слідства, з квітня по травень 2022 року, за підтримки військового командування РФ, підозрювані створили у Херсоні незаконне збройне формування — «Государственная служба безопасности Херсонской области».

«Це формування стало аналогом ФСБ для окупованих територій Херсонщини. Його мета - забезпечення відокремлення Херсонської області від України та приєднання до складу РФ. Спосіб - шляхом придушення будь-яких проявів невизнання політики окупаційної влади серед цивільного населення. Очолив збройне формування колишній голова Служби безпеки України часів президента-втікача», — йдеться у повідомлені.

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Представники так званої служби безпеки відшукували та затримували громадян України, проукраїнських активістів, противників окупаційної влади та інших цивільних осіб.

«Затримання мирних мешканців відбувалось під різними приводами, а отримати свободу, в деяких випадках, вони могли лише заплативши «викуп». Цивільних тримали у нелюдських умовах, до них застосовувалось психологічне та фізичне насильство. Щоденно вони піддавались побоям, катуванню електричним струмом. Їх обмежували у харчуванні та не давали води», — додали у СБУ.

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Наразі усім членам НЗФ та його очільнику заочно повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України та державній зраді, вчинених в умовах воєнного стану, створенні не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, а також порушенні законів та звичаїв війни.

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