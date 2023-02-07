Київ надасть Туреччині гуманітарну допомогу, щоб подолати наслідки землетрусу

Відповідний указ 7 лютого підписав президент України Володимир Зеленський.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №61/2023 © president.gov

Наразі понад 45 країн запропонували Туреччині допопомогу турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.

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🔻 За підрахунками рятувальних служб Анкари, у Туреччині через стихію загинули щонайменше 3 419 людей і 15,8 тисячі зазнали поранень. У сусідній Сирії повідомляють про понад 1600 загиблих і 3,4 тисячі поранених. ВООЗ зазначила, що число жертв унаслідок землетрусу на турецько-сирійському кордоні може зрости у вісім разів.

🔻 Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.