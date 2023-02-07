Компанії дружини Медведчука фінансували росгвардію та МВС РФ — СБУ

Викриття СБУ

Мережа київських фірм та підприємство у Ялті перерахували російським військовим та правоохоронцям мільйони гривень, пишуть у Службі безпеки.

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До організації оборудки причетна Оксана Марченко, дружина підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, йдеться у повідомленні. Саме вона є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній та фірми в окупованому Криму.

Викриття оборудків Оксани Марченко © СБУ

Викриття оборудків Оксани Марченко © СБУ

Встановлено, що ці компанії платили росіянам нібито за «охорону нерухомості Медведчука» на території півострову.

Крім цього, бізнес-структура Марченко регулярно поповнювала російський бюджет у вигляді сплати «податків і зборів».

Загальна сума здійснених платежів на користь РФ становить більше 50 млн у гривневому еквіваленті.

Для реалізації схеми Оксана Марченко зареєструвала у Ялті товариство зі статутним капіталом у понад 1 млрд російських рублів. Для його створення задіяла активи трьох підконтрольних інвестиційних компаній, розташованих у столиці України. .

Фірма в Криму і підписала «охоронні» угоди зі структурами росгвардії та МВС Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ компанія Марченко продовжила сплачувати податки росіянам.

Під час на об’єктах нерухомості дружини Медведчука, офісах її київських компаній та за адресами проживання топменеджерів співробітники СБУ виявили документи, комп’ютери, флешки та мобільні телефони із доказами оборудок, а також печатки та банківські картки, які використовували у незаконній діяльності.

Слідчі СБУ повідомили Оксані Марченко та очільниці афілійованої фірми у Криму про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Поплічницям РФ загрожує покарання до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна, йдеться у повідомленні.

Викриття оборудків Оксани Марченко © СБУ

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