Кремль наказав готувати бомбосховища по всій РФ – The Moscow Times

На території Росії є тисячі бункерів, укріплених підвалів та інших безпечних укриттів, багато з них десятиліттями було законсервовано. Проте із затягуванням війни влада країни почала витрачати сотні мільйонів рублів, щоб облаштувати бомбосховища для використання.

Реклама Читати продовження

Про це пише The Moscow Times з покликанням на чинних та колишніх російських чиновників.

«Рішення про інспекцію мережі бомбосховищ було ухвалене урядом ще навесні. Команду розпочати масштабну перевірку та навести лад отримали МНС, Міноборони та інші цивільні міністерства», – заявив політик виданню.

За словами анонімного співрозмовника, перевірки та сам ремонт укриттів триватимуть також у 2023 році.

«Інтерес держави до бомбосховищ із посиленням страху перед ядерною війною після наказу Путіна привести російські ядерні сили у "високу бойову готовність" наприкінці лютого. "Підвищена готовність" – це лише верхівка айсберга. Бомбосховища та інші об'єкти цивільної оборони – це його підводна частина», – зазначив чиновник.

🔻 15 жовтня російські ЗМІ повідомили, що паркінги Москви готують під бомбосховища.