Мер Парижа виступила проти участі спортсменів з РФ на Олімпіаді-2024

ОЛІМПІАДА-2024

Мер столиці Франції Анн Ідальго в інтерв'ю радіостанції France Info заявила, що вона виступає проти присутності російських спортсменів на Олімпійських іграх 2024 року у Парижі, поки РФ веде війну проти України.

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«Поки триває ця війна, ця російська агресія проти України, неможливо йти парадом, ніби нічого не відбувається, щоб делегація (спортсменів РФ — ред) прибула до Парижа, а на Україну сиплються бомби», — сказала Ідальго.

Вона також додала, що публічно висловить свою незгоду з Міжнародним олімпійським комітетом, якщо він не змінить свою позицію щодо участі спортсмені з РФ та Білорусі у Олімпіаді-2024.

🗣 Une délégation russe aux JO de Paris 2024 ? ➡️ "C’est au CIO de décider. Mon souhait, c’est qu’il n’y en ait pas. Je ne suis pas favorable” à l’option d’une bannière neutre. “Ça n’existe pas vraiment. On ne va pas faire défiler un pays qui est en train d’en agresser un autre.” pic.twitter.com/YGyqCjOs71 — franceinfo (@franceinfo) February 7, 2023

У France Info зазначили, що під час попереднього інтерв’ю наприкінці січня мер Франції заявила, що вона не проти участі росіян та білорусів на Олімпіаді «під нейтральним прапором».

Втім зараз Ідальго зазначила, що «"нейтрального прапора" насправді не існує, тому що іноді є спортсмени, які є дисидентами».

Ми не збираємося влаштовувати парад для країни, яка зараз атакує іншу, і робити вигляд, що нічого не відбувається. Тому я проти того, щоб російська делегація була на паризькій Олімпіаді, тим більше, очевидно, що війна ще триває», — наголосила Ідальго.

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Зазначимо, 25 січня Міжнародний олімпійський комітет повідомив про готовність повернути спортсменів з РФ та Білорусі до міжнародних змагань, але в нейтральному статусі та тільки тих, хто не підтримав війну в Україні.

🔻6 лютого український боксер Олександр Усик закликав президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха не допускати росіян та білорусів до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

🔻3 лютого заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський заявив, що Польщі треба бойкотувати Олімпіаду в Парижі, якщо Якщо Міжнародний олімпійський комітет допустить до участі в Олімпійських змаганнях росіян та білорусів.

🔻3 лютого Чеський олімпійський комітет офіційно оголосив, що не розглядає можливість бойкоту Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, навіть якщо в них братимуть участь спортсмени з Росії та Білорусі

🔻2 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що спроба Міжнародного олімпійського комітету повернути на Олімпіаду спортсменів із РФ та Білорусі «є легітимізацією злочинної агресії проти України».

🔻2 лютого Польща, Естонія, Литва і Латвія засудили зусилля МОК, спрямовані на повернення російських і білоруських спортсменів до змагань у Олімпіаді-2024.

🔻2 лютого міністр спорту і туризму Польщі Каміль Бортничук розповів Reuters, що до 10 лютого він планує створити коаліцію з приблизно 40 країн, включаючи США, Велику Британію та Канаду, які підтримають заклик до блокування російських і білоруських спортсменів на Олімпіаді 2024 року.

🔻2 лютого Міжнародний олімпійський комітет повідомив, що остаточне рішення щодо дозволу російським і білоруським спортсменам взяти участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі «ще не ухвалено».

🔻29 січня Володимир Зеленський повідомив, що написав листа президенту Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.

🔻27 січня президент МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, попри погрози України бойкотувати Ігри

🔻26 січня міністр молоді і спорту, президент НОК України Вадим Гутцайт заявив, що національна збірна України може бойкотувати Олімпійські ігри-2024.