звіт британської розвідки

Метою наступу РФ є захоплення всієї Донецької області – британська розвідка

Опубліковано:

Українські військові на позиціях біля Бахмута/Ілюстративне фото
Українські військові на позиціях біля Бахмута/Ілюстративне фото © AP - Libkos
Автор тексту: Олександра Стара
1 хв

Цілком ймовірно, що Росія намагається відновити великі наступальні операції в Україні з початку січня 2023 року. Про це йдеться в щоденному звіті Міноборони Великої Британії.

Реклама

Російським військам вдалося захопити лише кілька сотень метрів території за тиждень. Це майже напевно тому, що Росії зараз не вистачає боєприпасів і маневрених одиниць, необхідних для успішного наступу, зазначає розвідка.

У британському відомстві припускають, що старші командири РФ, ймовірно, будують плани на неукомплектовані та недосвідчені підрозділів для досягнення нереалістичних цілей через політичний і професійний тиск.

«Російські лідери, ймовірно, продовжуватимуть вимагати масштабних обіцянок. Залишається малоймовірним, що впродовж найближчих тижнів Росія зможе наростити сили, які можуть суттєво вплинути на результат війни», – йдеться в щоденному звіті.

► Читайте також: 14 танків від Німеччини і не тільки: як західна броня змінюватиме лінію фронту

🔻 1 лютого міністр оборони Олексій Резніков в ефірі французького каналу BFMTV заявив, що під річницю вторгнення Росія може почати наступ на двох напрямках.

🔻 31 січня в Інституті вивчення війни зауважили, що наступ РФ може початися у найближчі місяці.

🔻 30 січня командувач ЗС Литви заявив, що Росія поспішає почати новий наступ до отримання Україною західних танків.

 

Завантажити додаток