Метою наступу РФ є захоплення всієї Донецької області – британська розвідка

звіт британської розвідки

Цілком ймовірно, що Росія намагається відновити великі наступальні операції в Україні з початку січня 2023 року. Про це йдеться в щоденному звіті Міноборони Великої Британії.

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Російським військам вдалося захопити лише кілька сотень метрів території за тиждень. Це майже напевно тому, що Росії зараз не вистачає боєприпасів і маневрених одиниць, необхідних для успішного наступу, зазначає розвідка.

У британському відомстві припускають, що старші командири РФ, ймовірно, будують плани на неукомплектовані та недосвідчені підрозділів для досягнення нереалістичних цілей через політичний і професійний тиск.

«Російські лідери, ймовірно, продовжуватимуть вимагати масштабних обіцянок. Залишається малоймовірним, що впродовж найближчих тижнів Росія зможе наростити сили, які можуть суттєво вплинути на результат війни», – йдеться в щоденному звіті.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 7 February 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/a9JW1mHMLT — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 7, 2023

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🔻 1 лютого міністр оборони Олексій Резніков в ефірі французького каналу BFMTV заявив, що під річницю вторгнення Росія може почати наступ на двох напрямках.

🔻 31 січня в Інституті вивчення війни зауважили, що наступ РФ може початися у найближчі місяці.

🔻 30 січня командувач ЗС Литви заявив, що Росія поспішає почати новий наступ до отримання Україною західних танків.