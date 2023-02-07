МЗС відреагувало на відхилення судом Тбілісі клопотання захисту Саакашвілі

СПРАВА СААКАШВІЛІ

Міністерство закордонних справ України розчароване рішенням Тбіліського міського суду відхилити клопотання захисту громадянина України Міхеіла Саакашвілі щодо відстрочки або його звільнення від покарання у зв’язку із важким станом здоров’я.

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Про це йдеться у заяві МЗС.

У відомстві зазначають, що суд не взяв до уваги висновок лікарів про тяжкий перебіг захворювання Саакашвілі. Судді відмовили у переведенні громадянина України на лікування за кордон.

«Влада Грузії має негайно припинити зводити політичні рахунки з українським громадянином, ґарантувати дотримання його прав та передати його Україні», — наголошують дипломати.

Зазначається, що МЗС України продовжуватиме захищати інтереси громадянина України Міхеіла Саакашвілі, який має бути звільнений.

«Я особистий в'язень Путіна. За його наказом мене отруїли, катували і продовжують знущатися. Протягом останніх кількох тижнів Лавров дуже хвалив у своїх інтерв'ю грузинський уряд і лаяв у тих самих інтерв'ю мене, і, звісно, Україну», — написав Саакашвілі після засідання суду.

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🔻6 лютого Верховна Рада України закликала грузинський уряд терміново перевести Саакашвілі на лікування за кордон. За відповідний законопроєкт проголосувало 311 народних депутатів.

🔻2 лютого МЗС України закликало Грузію припинити знущання із Саакашвілі

🔻1 лютого український омбудсман закликав грузинську владу допустити його до Саакашвілі

🔻 1 лютого Володимир Зеленський відреагував на погіршення стану Саакашвілі, назвавши це «публічним катуванням».

🔻 6 грудня американський лікар Девід Сміт повідомив про те, що у зразках волосся та нігтів Саакашвілі виявлені важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням. Стан експрезидента стрімко погіршився.

🔻 Експрезидент Грузії Саакашвілі перебуває в ув’язненні з 2021 року. Світова спільнота впевнена, що експрезидент є політичним в’язнем грузинського уряду.