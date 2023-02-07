МЗС відреагувало на відхилення судом Тбілісі клопотання захисту Саакашвілі
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Міністерство закордонних справ України розчароване рішенням Тбіліського міського суду відхилити клопотання захисту громадянина України Міхеіла Саакашвілі щодо відстрочки або його звільнення від покарання у зв’язку із важким станом здоров’я.
Про це йдеться у заяві МЗС.
У відомстві зазначають, що суд не взяв до уваги висновок лікарів про тяжкий перебіг захворювання Саакашвілі. Судді відмовили у переведенні громадянина України на лікування за кордон.
«Влада Грузії має негайно припинити зводити політичні рахунки з українським громадянином, ґарантувати дотримання його прав та передати його Україні», — наголошують дипломати.
Зазначається, що МЗС України продовжуватиме захищати інтереси громадянина України Міхеіла Саакашвілі, який має бути звільнений.
«Я особистий в'язень Путіна. За його наказом мене отруїли, катували і продовжують знущатися. Протягом останніх кількох тижнів Лавров дуже хвалив у своїх інтерв'ю грузинський уряд і лаяв у тих самих інтерв'ю мене, і, звісно, Україну», — написав Саакашвілі після засідання суду.
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🔻6 лютого Верховна Рада України закликала грузинський уряд терміново перевести Саакашвілі на лікування за кордон. За відповідний законопроєкт проголосувало 311 народних депутатів.
🔻2 лютого МЗС України закликало Грузію припинити знущання із Саакашвілі
🔻1 лютого український омбудсман закликав грузинську владу допустити його до Саакашвілі
🔻 1 лютого Володимир Зеленський відреагував на погіршення стану Саакашвілі, назвавши це «публічним катуванням».
🔻 6 грудня американський лікар Девід Сміт повідомив про те, що у зразках волосся та нігтів Саакашвілі виявлені важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням. Стан експрезидента стрімко погіршився.
🔻 Експрезидент Грузії Саакашвілі перебуває в ув’язненні з 2021 року. Світова спільнота впевнена, що експрезидент є політичним в’язнем грузинського уряду.