Міноборони Литви показало навчання українських військових на L70

допомога союзників

Зенітні установки такого типу увійшли в пакет військової допомоги від Вільнюса.

Реклама Читати продовження

Відео тренувань опублікувала пресслужба міністерства.

🇱🇹🇺🇦Lithuania's latest military assistance to Ukraine includes L-70 anti-aircraft guns with ammunition. Over the past two weeks, Ukrainian instructors have been training in Lithuania on how to operate them.#StandWithUkraine

Разом до перемоги! pic.twitter.com/4HMAOB3bxv — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) February 7, 2023

«Остання військова підтримка Литви для України – це кілька десятків зенітних установок L-70 із боєприпасами. Останні два тижні українські інструктори уЛитві брали участь у навчанні експлуатації цих гармат», – зазначив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Очільник відомства також додав, що після повернення в Україну вони навчатимуть іще більше українських операторів.

Lithuania's latest military support for 🇺🇦 is several dozen L-70 anti-aircraft guns with ammunition. In the last two weeks, Ukrainian instructors in 🇱🇹 participated in the training of operating these cannons. After returning to 🇺🇦 they will train even more 🇺🇦 operators. — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) February 7, 2023

🔻23 січня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що Вільнюс виділить 40 мільйонів євро на підтримку українських військових.

🔻22 січня прем’єр-міністерка Литви зазначила, що світ має «швидше озброювати Україну, допомагати їй вистояти».

🔻19 січня міністри оборони Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії, Литви, а також представники Данії, Чехії, Нідерландів та Словаччини підписали «Талліннську декларацію», у якій вони зобов’язалися надати безпрецедентну допомогу ЗСУ.

🔻 11 січня президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що Вільнюс передасть Україні системи ППО та зенітні системи.