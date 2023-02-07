допомога союзників

Міноборони Литви показало навчання українських військових на L70

Опубліковано:

Міноборони Литви показало навчання українських військових на зенітних установках L70
Міноборони Литви показало навчання українських військових на зенітних установках L70 © Міноборони Литви
Автор тексту: Олександра Стара
1 хв

Зенітні установки такого типу увійшли в пакет військової допомоги від Вільнюса.

Реклама

Відео тренувань опублікувала пресслужба міністерства.

«Остання військова підтримка Литви для України – це кілька десятків зенітних установок L-70 із боєприпасами. Останні два тижні українські інструктори уЛитві брали участь у навчанні експлуатації цих гармат», – зазначив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. 

Очільник відомства також додав, що після повернення в Україну вони навчатимуть іще більше українських операторів.

🔻23 січня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що Вільнюс виділить 40 мільйонів євро на підтримку українських військових.

🔻22 січня прем’єр-міністерка Литви зазначила, що світ має «швидше озброювати Україну, допомагати їй вистояти».

🔻19 січня міністри оборони Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії, Литви, а також представники Данії, Чехії, Нідерландів та Словаччини підписали «Талліннську декларацію», у якій вони зобов’язалися надати безпрецедентну допомогу ЗСУ.

🔻 11 січня президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що Вільнюс передасть Україні системи ППО та зенітні системи.

 

 

Завантажити додаток