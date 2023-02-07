Міністром внутрішніх справ України став Ігор Клименко

Нові призначення

Напередодні подання про призначення вніс до Верховної Ради прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За рішення проголосував 321 депутат.

Ігор Клименко виконував обов’язки міністра після смерти Дениса Монастирського. До цього часу він очолював Нацполіцію.

18 січня 2023 року в Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС – поруч із багатоповерхівкою, зачепивши будівлю дитячого садка. У гелікоптері перебували очільник МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар Юрій Лубкович. Вони загинули. Згодом уряд призначив голову Нацполіції Ігоря Клименка виконуючим обов’язків міністра внутрішніх справ.

Ігор Клименко став першим за 11 років міністром, який є виходцем з поліцейської системи, а не політиком, відзначає BBC . До цього таким був Анатолій Могильов, який очолював МВС у 2010-2011 роках. Клименко пройшов кар’єрний шлях від психолога МВС до глави Нацполіції. Він очолював структуру з вересня 2019 року.