Міністр оборони Німеччини зустрінеться з очільником МО Польщі у Варшаві

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі у форматі «Рамштайн», 20 січня 2023 р

Зустріч очільників міністерств оборони країн відбудеться 8 лютого, повідомляє PolskieRadio.

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«Це мають бути розмови віч-на-віч. Наразі невідомо, чи зустрінуться політики з представниками ЗМІ», — йдеться у повідомлені.

Зазначається, що раніше, міністри оборони Польщі та Німеччини Маріуш Блащак та Борис Пісторіус зустрічались у січні під час організованої США зустрічі у форматі «Рамштайн», щодо подальшої військової підтримки України.

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З середини січня кілька сотень військовослужбовців з Німеччини перебувають у Польщі для обслуговування ЗРК «Патріот». Це озброєння, яке Берлін направив до Варшави в межах посилення східного флангу НАТО.

🔻30 січня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував візит до України

🔻23 січня Берлін почав переміщати системи «Патріот» до Польщі

🔻22 січня Борис Пісторіус заявив , що протягом місяця збирається в Україну

🔻20 січня у Німеччині пройшло восьме засідання у форматі «Рамштайн»

🔻17 січня Борис Пісторіус був призначений міністром внутрішніх справ. До цього часу він обіймав посаду міністра внутрішніх справ Нижньої Саксонії. Він змінив на посаді Крістіне Ламбрехт.

🔻 12 січня стало відомо, що ЗРК «Патріот» німецької армії розгорнуть у Польщі для посилення протиповіртяної оборони.

🔻 6 грудня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що його країна розмістить на своїй території системи протиракетної оборони «Патріот».