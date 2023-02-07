візит друга

Міністр оборони Німеччини — у Києві

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Борис Пісторіус з Олексієм Резніковим у Києві
Борис Пісторіус з Олексієм Резніковим у Києві © Twitter Oleksii Reznikov
Автор тексту: Наталія Ряба

Глава Бундесверу Борис Пісторіус прибув до столиці України у вівторок, 7 лютого.

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Спільне фото з очільником німецького оборонного відомства виклав у твітері міністр оборони України Олексій Резніков. 

 «Перший» Леопард 2 прибув до Києва. Їх буде більше. Дякую моєму колезі Борису Пісторіусу та німецькому народу. Танкова коаліція йде до перемоги!», — написав Резніков. 

Як стало відомо, під час свого несподіваного візиту до Києва Пісторіус заявив, що Україна отримає більше 100 танків «Леопард 1». 

Тим часом видання The Spiegel, що німецький уряд вирішив відправити Україні 178 бойових машин «Леопард 1». 

Уже завтра Борис Пісторіус має поїхати до Польщі, де зустрінеться зі своїм польським колегою Маріушем Блащаком.

 

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