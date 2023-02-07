Міністр оборони Німеччини — у Києві

візит друга

Борис Пісторіус з Олексієм Резніковим у Києві

Глава Бундесверу Борис Пісторіус прибув до столиці України у вівторок, 7 лютого.

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Спільне фото з очільником німецького оборонного відомства виклав у твітері міністр оборони України Олексій Резніков.

BREAKING: The «first» Leopard 2 has arrived in Kyiv 🐆

There will be more of them.✊

Thank you to @Bundeskanzler my colleague Boris Pistorius and the German people.

The tank coalition is marching... to victory! pic.twitter.com/4VY2YaovBi — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 7, 2023

«Перший» Леопард 2 прибув до Києва. Їх буде більше. Дякую моєму колезі Борису Пісторіусу та німецькому народу. Танкова коаліція йде до перемоги!», — написав Резніков.

Як стало відомо, під час свого несподіваного візиту до Києва Пісторіус заявив, що Україна отримає більше 100 танків «Леопард 1».

#BREAKING German Defence Minister Boris Pistorius says on a surprise visit to Kiev that Ukraine is to receive more than 100 main battle tanks of the older Leopard 1A5 type from a group of several European countries. pic.twitter.com/87m7VCnois — dpa news agency (@dpa_intl) February 7, 2023

Тим часом видання The Spiegel, що німецький уряд вирішив відправити Україні 178 бойових машин «Леопард 1».

Уже завтра Борис Пісторіус має поїхати до Польщі, де зустрінеться зі своїм польським колегою Маріушем Блащаком.